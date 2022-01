Marsala, bilancio partecipativo per politiche giovanili: entro il 7 febbraio le proposte

Realizzare azioni di interesse comune facendo ricorso agli strumenti di democrazia partecipata, coinvolgendo i cittadini nelle decisioni pubbliche. È questo il significato del “Bilancio Partecipativo” per il quale l'Amministrazione Grillo - sulla scorta del vigente Regolamento approvato lo scorso anno dal Consiglio comunale di Marsala - ha individuato la tematica delle “Politiche Giovanili” su cui attivare azioni e interventi. A tal fine, su impulso della giunta young, è stato pubblicato un apposito Avviso che consente ad associazioni, ditte, enti pubblici e privati con sede a Marsala di presentare le relative proposte progettuali per le seguenti attività: Parco giochi (San Leonardo), Info point (Imbarcadero Storico per Mozia), Baby Fitness Point (Riserva dello Stagnone), Park Factory (Villa Genna). Le proposte dovranno pervenire entro il prossimo 7 Febbraio, secondo modalità e requisiti online sulla pagina web istituzionale http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin.... Le proposte ritenute ammissibili, con successivo Avviso saranno sottoposte a votazione popolare e vi potranno partecipare i cittadini residenti che abbiano compiuto i 16 anni. All'esito della votazione seguirà la formazione di una graduatoria che stabilirà l'odine dei progetti da realizzare - nei limiti di budget disponibile (21 mila euro) - a cura dell'Amministrazione comunale.