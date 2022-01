Rete Innova, siglato a Catania un accordo per favorire l'occupazione

Rete Innova Spa, società operante in tutta Italia, specializzata nella consulenza per lo sviluppo dei contratti di rete d’impresa, e Ristoworld Italy, associazione nazionale per la tutela e valorizzazione del Made in Italy che associa chef, pizzaioli, panificatori, pasticceri, personale di sala e alberghiero, hanno siglato un importante protocollo d'intesa finalizzato alla ricerca e collocamento in ambito regionale e nazionale di lavoratori nel comparto ristorativo.

Un'opportunità nella ricerca di lavoro qualificato per gli operatori del settore e nell'aiuto concreto per le aziende nel trovare risposte efficaci alla ricerca di personale.

L'accordo, propiziato da Anthea Di Benedetto, incaricata ad hoc Rete Innova Spa, è stato sottoscritto da Giorgio Sarta, legale rappresentante Rete Innova Spa e da Marcello Proietto di Silvestro, presidente Ristoworld Italy, alla presenza di Carmelo Salvo, presidente Studio Copia e di Emanuela Valentino, consulente fiscale.

Rete Innova, con sede a Roma, è una società operante in tutta Italia, specializzata nella consulenza per lo sviluppo dei contratti di rete d’impresa, che permette alle aziende aderenti alla rete (aziende retiste) di accrescere la propria produttività, competitività, capacità di penetrazione sul mercato, ma anche e soprattutto di ottimizzare i costi di gestione e di struttura. Fiore all’occhiello della società Rete Innova è stata l’istituzione di un “Comitato scientifico”, composto da esperti legali di livello nazionale ed internazionale in materia di diritto del lavoro, diritto civile, diritto fallimentare e contenzioso societario. Alla Spa è strategicamente collegato in ambito legale, fiscale e contabile, lo Studio Associato Copia & Partners.

Il sito internet Ristoworld Italy ospiterà presto una sezione specifica dedicata alle opportunità di lavoro in territorio nazionale. Si arricchisce, dunque, l’offerta per gli associati che già beneficiano gratuitamente della formazione continua, tramite Ristoworld Academy e di quello della Protezione Civile, grazie ad Emergency, il particolare gruppo di chef da campo, capitanati dal fondatore chef Andrea Finocchiaro, che entra in funzione in caso di calamità naturali e nelle attività di solidarietà.

«Siamo particolarmente felici per questo accordo – commentano all’unisono Giorgio Sarta e Marcello Proietto di Silvestro – in quanto concretamente lavoreremo per l’inserimento dei lavoratori qualificati nel settore della ristorazione ma non solo. Un aiuto duplice: ai lavoratori che trovano così uno sbocco occupazionale in questo periodo di difficoltà e alle aziende che si rivolgono a noi con la certezza del mantenimento degli standard d’impresa».

Nella foto il momento della firma del protocollo nella sede Rete Innova di Catania