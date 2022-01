Donna travolta e uccisa da un Tir in piazza Torrelunga a Palermo: autista fugge

Incidente mortale in mattinata a Palermo, in zona Settecannoli, a piazza Torrelunga, dove una donna ha perso la vita dopo essere stata travolta da un tir. Stando a quanto riferito da diversi testimoni, il mezzo pesante ha investito una signora e non si è fermato dopo l'impatto. Chiamati in modo tempestivo, i sanitari del 118 giunti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sul luogo dell'incidente anche la sezione infortunistica della polizia municipale, che sta vagliando le testimonianze e procedendo con i rilievi del caso. È possibile che vi siano delle telecamere di videosorveglianza che abbiano registrato la dinamica. Nel frattempo, si sta cercando il tir indicato dai testimoni come responsabile dell'incidente. Tra le ipotesi al vaglio, oltre a quella di omissione di soccorso, anche che l'autista del camion non si sia effettivamente accorto di aver investito la donna.