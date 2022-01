Il Pd chiede alla Regione di inviare un commissario al posto di Pogliese

A nostro giudizio non ci sono le condizioni che consentano a Salvo Pogliese di presiedere la conferenza della città metropolitana di Catania prevista per venerdì 28 gennaio attraverso un suo delegato. Con la sospensione infatti, viene meno ogni tipo di potere di delega. Il governo regionale nomini immediatamente un commissario con le funzioni di sindaco metropolitano". Lo afferma il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, che ha presentato in tal senso un atto ispettivo urgente all'assessorato regionale Enti Locali, dopo che ieri la prefettura etnea ha notificato al primo cittadino il "ritorno in vita" della sospensione dalla carica di sindaco in applicazione della legge Severino.