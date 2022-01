Covid in Italia, 186.740 nuovi casi e 468 decessi

Sono 186.740 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 468 morti, il numero più alto di vittime della quarta ondata.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.397.245 tamponi con un tasso di positività al 13,3%. Scende ancora il numero degli attualmente positivi, sono 2.689.166 in Italia.