Covid, nel Ragusano diminuiscono i positivi ma ci sono altri quattro morti

Diminuisce nel Ragusano il numero delle persone positive al Covid ma continuano ad aumentare i morti. Nelle ultime 24 ore si registrano 219 contagi in meno rispetto al giorno precedente ma sono morte altre quattro persone che portano il numero dei decessi a 425. Sono morti quattro uomini: un ispicese di 80 anni, vaccinato con 3 dosi ma con patologie; uno sciclitano di 97 anni, vaccinato con una dose; e due comisani di 80 e 83 anni, vaccinati con due dosi ma con patologie. Le persone positive, invece, sono 8.569: 8.469 si trovano in isolamento domiciliare, 82 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 12 in Rsa Covid e 6 in Foresteria. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 271, Chiaramonte 219, Comiso 1.033, Giarratana 40, Ispica 273, Modica 1.521, Monterosso Almo 19, Pozzallo 430, Ragusa 1.878. Santa Croce 285,

Scicli 583, Vittoria 1.917.