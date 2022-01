Scicli, condannato per reati sessuali: estradato in Italia ex consigliere provinciale

L’ex consigliere provinciale di Scicli, Silvio Galizia, già condannato dal tribunale di Siracusa nel 2015 per delitti sessuali, latitante, è stato arrestato a Capo Verde ed estradato in Italia. Il nome e la foto di Silvio Galizia compaiono nella nota del consuntivo del 2021 del dipartimento della pubblica sicurezza nella lista dei latitanti presi durante il 2021. Galizia venne condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione dal tribunale di Siracusa per violenza sessuale ai danni di una bimba di 10 anni, figlia di una sua coppia di amici. Galizia era stato consigliere provinciale e direttore delle opere pie di Scicli, Ibla e Marina di Ragusa, anche se poi la sua assunzione venne giudicata illegittima e nel 2018 fu condannato anche per danno erariale.