Quirinale, nulla di fatto pure nel secondo giorno: 527 bianche

Dopo il primo giorno di votazioni in cui ha trionfato la scheda bianca, oggi a Montecitorio è andato in scena il secondo tentativo di elezione del nuovo presidente della Repubblica. La ‘chiama’ per i 1.009 grandi elettori era alle ore 15, ma con l’inizio dello spoglio è apparso subito chiaro che il quorum 673 voti sarebbe stato irraggiungibile: a vincere è ancora il partito della scheda bianca: sono 527 le schede senza alcun nome. Ci si riproverà domani, con lo stesso quorum. Da giovedì, invece, basteranno 505 voti per eleggere il nuovo Capo dello Stato.

Il centrodestra ha presentato una rosa di tre nomi: Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa congiunta dei leader di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Ma dal centrosinistra arriva una bocciatura: “Sono nomi di qualità, li valuteremo senza pregiudiziali”, aveva assicurato il segretario del Pd Enrico Letta. Ma dopo l’incontro con il presidente del M5S Giuseppe Conte e il segretario di Articolo 1 Roberto Speranza, da cui non è emersa una ‘contro-rosa’ di centrosinistra, le delegazioni hanno affermato che “pur rispettando le legittime scelte del centrodestra, non riteniamo che su quei nomi possa svilupparsi quella larga condivisione in questo momento necessaria“. E domani si riparte con gli incontri, alla ricerca di un’intesa.

È terminato lo spoglio della seconda votazione per l’elezione del presidente della Repubblica (quorum 673). Le schede bianche, annuncia il presidente della Camera Roberto Fico, sono state 527, le nulle 38 e i voti dispersi 125. Paolo Maddalena, il magistrato sostenuto da Alternativa, il gruppo degli ex M5S, ha ricevuto 39 voti così come Sergio Mattarella. Tanti anche i politici che hanno ottenuto delle preferenze: Tondo 18, Cassinelli 17, Rosato 14, Bossi 12, Giorgetti 8, Berlusconi 7, Draghi 4, Casellati 3, e poi Moles, Bersani, Cartabia, Rosy Bindi, Rutelli, Tremonti, Casini, Amato e Belloni. Tra gli altri, poi, Ruggeri, Amadeus, Alberto Angela, Giletti. La terza votazione è prevista domani alle 11.