A Messina e Acireale celebrato San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti

A Messina i giornalisti cattolici hanno festeggiato il loro patrono, San Francesco di Sales con una Messa presieduta dall’arcivescovo mons. Giovanni Accolla nella chiesa di Santa Caterina. L’annuale incontro– di cui quest’anno ricorrono i 400 anni dalla morte del santo – è stato organizzato dall'Unione Cattolica Stampa Italiana sezione di Messina "Carmelo Garofalo", presieduta da Laura Simoncini e dall’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’arcidiocesi, di cui è direttore don Giovanni Sturiale. L’evento,che si è tenuto in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e l’Assostampa Messina, hanno partecipato il questore di Messina Gennaro Capoluongo, il capo di gabinetto della prefettura Carmelo Musolino, il sindaco Cateno De Luca, il comandante provinciale dei Carabinieri di Messina, Colonnello Marco Carletti, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Gerardo Mastrodomenico; il Maggiore Giuseppe Genovesi della Brigata Meccanizzata “Aosta”e il direttore editoriale di “Gazzetta del Sud” Lino Morgante. Dopo la celebrazione eucaristica sono intervenuti il direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi, don Giovanni Sturiale; il segretario Nazionale Ucsi e tesoriere regionale Odg Sicilia Salvatore Di Salvo e il vice segretario di AssostampaMessina Sandro Cuzari, in rappresentanza della segretaria Graziella Lombardo.

Ad Acireale la ricorrenza è stata celebrata attraverso un’iniziativa promossa dalla sezione dell’Unione Cattolica Stampa Italiana “Totò Rizzo” e coordinata da don Arturo Grasso, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi. “Ascoltate” il tema dell’incontro moderato dallo stesso sacerdote che ha avuto come protagonisti il dott. Salvatore Scalia ed il dott. Nuccio Raneri, rispettivamente commissario straordinario per la ricostruzione nei Comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 e direttore dell’hub vaccinale “Tupparello”. Al centro dell’attenzione le ferite procurate dal terremoto di “Santo Stefano” e dalla pandemia, analizzate con la riflessione di monsignor Giovanni Mammino, vicario generale della Diocesi acese, ed il contributo di Giuseppe Zappalà, presidente del comitato “Terremotati di Pennisi”. I lavori sono stati introdotti dal saluto di don Samson Socorro Fernandes, parroco di Pennisi e Fiandaca, e dal saluto di vari rappresentanti dell’Ucsi: Salvo Di Salvo, segretario nazionale, Domenico Interdonato, presidente regionale, Gaetano Rizzo, consigliere nazionale, e Antonio Foti, presidente del comitato nazionale dei garanti.