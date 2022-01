Incendio nel salone di un oratorio di Cassano allo Jonio: forse corto circuito

Un incendio, provocato quasi certamente da un corto circuito, ha completamente distrutto una sala dell'Oratorio della chiesa Santo Domenico del quartiere Doria, a Cassano allo Ionio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, i carabinieri della locale Compagnia e gli agenti della polizia municipale.

Presente anche il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso che si è detto vicino alla comunità di Doria.

"Ho già dato mandato - ha dichiarato Papasso - alla squadra manutenzione e agli uffici del Comune di fare quanto nelle nostre possibilità per partecipare ai lavori di ripristino dell'oratorio e fare in modo che torni agibile nel più breve tempo possibile per restituirlo ai doriani nella piena funzionalità".