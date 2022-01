A fuoco 4.000 balle di fieno nel Palermitano: forse si tratta di dolo

Un incendio la scorsa notte ha distrutto un fienile in una fattoria nelle campagne di Sciara sulla strada provinciale 21 in contrada Senatore.

Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed evitare ulteriori danni.

Nella zona non c'erano cavi elettrici e viste le basse temperature e probabile che il rogo sia doloso. Sono andate in fumo 4 mila euro di balle di fieno.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.