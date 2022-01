Covid, nel Ragusano aumentano ancora i contagi e c'è un altro morto

Tornano ad aumentare le persone positive al Covid nel Ragusano: sono 56 in più rispetto al giorno precedente ed aumenta anche il numero dei morti. Nelle ultime 24 ore è deceduto un 72enne di Vittoria vaccinato con due dosi per cui ii decessi raggiungono quota 426. Gli aumenti più consistenti nei contagi si registrano a Ispica, Ragusa e Chiaramonte. I positivi al Covid, nel rapporto Asp del 26 gennaio, sono 8.624: 8.516 si trovano in isolamento domiciliare, 90 ricoverati negli gli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 12 in Rsa Covid e 6 in Foresteria. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 237, Chiaramonte Gulfi 234, Comiso 1.006, Giarratana 51, Ispica 352, Modica 1.529, Monterosso Almo 20, Pozzallo 430, Ragusa 1.954, Santa Croce Camerina 294, Scicli 556, Vittoria 1.853.