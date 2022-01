Strage a Licata per un'eredità contesa, uccide 4 familiari e poi si suicida

Tragedia a Licata, nell'agrigentino, dove quattro persone, tra cui un bimbo di undici anni e una ragazza di 15, sono state uccise per una lite familiare scoppiata in un appartamento nella zona periferica di via Riesi. A sparare verso le 7,30 è stato Angelo Tardino, 48 anni, che dopo avere ucciso i quattro familiari si è sparato due colpi di pistola in testa mentre era al telefono con i carabinieri. In un primo momento si pensava che fosse morto sul colpo, ma i sanitari che lo hanno soccorso hanno parlato di "morte cerebrale". Tardino è quindi stato trasferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove è morto qualche ora dopo.

A dare l’allarme sarebbe stata la moglie dell’assassino che ha avvisato i carabinieri. Le vittime sono il fratello, la cognata e i due nipoti dell’assassino. Come si apprende l’uomo, al termine di una lite per un'eredità contesa, ha estratto la pistola e ucciso i parenti. In un primo momento avrebbe voluto costituirsi ma poi ha deciso di suicidarsi. La pistola usata per la strage è una calibro 9 regolarmente detenuta da Tardino. L'arma è stata sequestrata.

I due fratelli, Diego e Angelo, gestivano insieme un'azienda agricola e, prima della strage di questa mattina, era accaduto più volte che i carabinieri fossero stati chiamati a intervenire per sedare liti tra i due. I parenti dell'assassino e delle vittime si trovano in caserma per accertare il movente della lite. Intanto, emergono nuovi dettagli sull'accaduto: a quanto si apprende i vicini di casa avrebbero sentito prima la lite e poi gli spari.

Secondo il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che coordina le indagini insieme al sostituto Paola Vetro, il movente della strage sarebbe rintracciabile in questioni personali e patrimoniali. A quanto ricostruisce Patronaggio, il quadruplice omicidio si è consumato alle ore 7.30 circa di stamattina in contrada Safarello, quando Angelo Tardino, 48 anni, recatosi a casa del fratello Diego, 45 anni, lo ha ucciso, assassinando poi anche la cognata, Alessandra Ballacchino, e i nipoti A.T, 15 anni e V.T. 11, utilizzando una pistola calibro 9 legalmente detenuta. Tardino, dopo il folle gesto, si è allontanato nella vicina via Mauro De Mauro tentando il suicidio con in colpo di pistola alla testa.

I militari dell'Arma avvisati dalla moglie di Tardino si erano messi subito alla ricerca dell'uomo, rintracciandolo tuttavia solo dopo che questi si era già sparato alla testa con un'altra pistola. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della compagnia di Licata. Le due pistole sono state sequestrate per le comparazioni balistiche.

"La tragedia di Licata costituisce l'ennesima sconfitta di una cultura — la nostra — sempre più disorientata e sempre meno capace di gestire le emozioni e le tensioni che turbano l'esistenza personale e interpersonale. Esige una inderogabile presa di coscienza individuale e comunitaria sul valore della persona umana, soprattutto se innocente e indifesa, e sull'importanza della cura delle relazioni, al di là di ogni ferita e di ogni offesa. Chiama in causa tutti noi, nella responsabilità condivisa in merito alla promozione della cultura della vita e alla testimonianza del vangelo dell'amore e del perdono". Così l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, che aggiunge: "Profondamente addolorato per quanto accaduto, assicuro la mia preghiera per le vittime ed esprimo la mia vicinanza e il mio cordoglio alla famiglia e all'intera città di Licata".

Nel giorno dei funerali delle 4 vittime l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino.