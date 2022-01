Regionali, Minardo (Lega) frena su ricandidatura di Musumeci

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si legge in una nota, "ha incontrato il segretario regionale della Lega Nino Minardo, nel giro di consultazioni che il governatore ha avviato con le forze politiche della coalizione per la verifica che dovrà portare al varo di una 'giunta elettorale'". "Il segretario della Lega - sottolinea la nota - ha riconfermato la volontà di proseguire nell'impegno di governo fino a fine legislatura, mentre si è riservato di confrontarsi con il partito in Sicilia e con il leader Matteo Salvini prima di esprimersi sulla ricandidatura di Musumeci alla presidenza della Regione".