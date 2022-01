Immigrazione, sindaco di Lampedusa: appello del Papa non cada nel vuoto

Raccogliamo l'appello di Papa Francesco che ha chiesto che oggi sia una giornata di preghiera per la pace. In queste ore il mondo guarda con preoccupazione ciò che sta avvenendo ai confini tra l'Ucraina e la Russia, ma qui a Lampedusa abbiamo ancora negli occhi le sette vittime innocenti di ieri, persone la cui unica colpa è stata quella di sperare in una vita migliore". Così in una nota il sindaco di Lampedusa, Toto' Martello.

"Lampedusa - aggiunge il primo cittadino - ribadisce il proprio impegno affinché il Mediterraneo possa essere un 'Mare di Pace', ma la nostra piccola comunità non può essere lasciata da sola nel sostenere il peso dell'accoglienza umanitaria. Gli appelli, ad iniziare da quello del Santo Padre che ha chiesto che 'la politica sia al servizio della fratellanza umana', non possono e non devono cadere nel vuoto: le istituzioni, a tutti i livelli, devono fare la loro parte, fino in fondo"