Giornata della memoria, evento Fidapa a Floridia: 2 pietre d'inciampo al sindaco

Nella ricorrenza della Giornata della memoria, domani 27 gennaio, la Fidapa di Floridia, presieduta da Anna Sarnataro, consegnerà al sindaco Marco Carianni due significative e simboliche "pietre d'inciampo ", da incastonare all 'ingresso del Palazzo comunale, per onorare la memoria di due concittadini che subirono la deportazione in campi di concentramento nell'ultimo conflitto mondiale: Aurelio Carpinteri ed Angelo Insolia.

Sulle dolorose vicende vissute da questi cittadini è stato preparato un documentario, a cura della Commissione Arte e Cultura della Fidapa, presieduta da Adria Mudanò. Nel corso dell'evento verrà consegnata una targa al floridiano Gioacchino Midolo (nella foto), 99 anni, uno dei deportati della Shoah.