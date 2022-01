Auto contromano bloccata dalla Polstrada di Agrigento sulla Statale 640

La Polizia Stradale di Agrigento, durante un posto di controllo nei pressi della Rotatoria degli Scrittori, lungo la SS640, ha notato transitare un'auto che procedeva contromano lungo la strada extraurbana principale, per poi avanzare ed immettersi nella rotatoria sempre in senso contrario.

Gli agenti, prontamente, sono riusciti ad arrestare la corsa del mezzo ed a bloccare il guidatore.

Il conducente dell'auto, un uomo di 71 anni originario della Provincia di Catania, si è giustificato con la pattuglia di "non essere del posto e di essere stato confuso dalle indicazioni del navigatore satellitare". Ciò, evidentemente, non gli ha evitato di incorrere nella contravvenzione prevista e nella sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi.