Shoah, Lupo (Pd): "Dovere di tutti noi ricordare il dramma"

"Ricordare il dramma della Shoah, una delle pagine più atroci della nostra storia, è un dovere di tutti noi.

Così come abbiamo il dovere di promuovere e difendere, a tutti i livelli, i valori della memoria collettiva e del rispetto dei diritti umani: valori che, per il Partito Democratico, sono imprescindibili e devono rappresentare le fondamenta della nostra società". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all'Assemblea Regionale Siciliana, in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, celebrata ogni anno il 27 gennaio.