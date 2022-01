Scicli, verso le amministrative: Giovanni Venticinque è il terzo candidato sindaco

Sono già tre i candidati alla sindacatura di Scicli per le amministrative. Dopo Mario Marino e Giorgio Vindigni, scende in campo anche Giovanni Venticinque appoggiato da Fratelli d'Italia e Diventerà Bellissima. Oltre ad aver ricoperto il ruolo di amministratore all’ex Provincia Regionale di Ragusa, Giovanni Venticinque è stato già sindaco di Scicli nel 2008 . «Per la prima volta Fratelli D’Italia Scicli si presenterà con il proprio simbolo alle amministrative – dice la coordinatrice del circolo locale Darlyn Fidone – e lo fa con un candidato che conosce molto bene la macchina del Comune. Forte di quella esperienza, Venticinque potrà fare ancora di più e meglio con un progetto politico lineare e il supporto di tanti giovani professionisti ed imprenditori che saranno in grado di mettere a disposizione della collettività le proprie competenze».