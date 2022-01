Ciclismo, a 100 giorni dal Giro d'Italia Avola si illumina di 'rosa'

Nella notte di ieri – 26 gennaio 2022 - a 100 giorni dalla partenza della corsa Rosa, anche Avola (come le altre città che ospiteranno le 21 tappe del Giro d'Italia) ha illuminato la rotonda sul mare.

Il Giro d'Italia partirà da Budapest (Ungheria) il 6 maggio per terminare a Verona il 29 maggio. Quella dall’Ungheria, sarà la 14^ Partenza dall’estero per il Giro d’Italia e la prima da un paese dell’Est Europa e la quarta tappa è prevista per il 10 maggio ad Avola, appunto, per concludersi al rifugio Sapienza sull’Etna.

Ben 166 km – 3590 m di livello all’arrivo. Da Avola si tocca il centro del barocco siciliano a Noto per toccare le zone di Pantalica e Vizzini nell’avvicinamento al vulcano. La salita finale, si concluderà al rifugio Sapienza.

“Un evento degno della grande tradizione sportiva del nostro Comune –le parole del sindaco Luca Cannata - dopo il successo del Giro di Sicilia, che ha visto la città esagonale protagonista (con la partenza dei ciclisti dalla splendida cornice del lungomare avolese), attendiamo con orgoglio la quarta tappa di partenza del Giro d’Italia, una delle sei “di montagna” con il primo arrivo in salita”. Il Giro d’Italia ha una copertura televisiva in tutto il mondo, con oltre 200 Paesi collegati, 17 network e oltre 110 ore di diretta. Una vetrina importante, quindi, per la città.