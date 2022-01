Abbattuti illecitamente 870 piante di pino d'Aleppo a Cirò

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cirò hanno accertato l'illecito abbattimento e la commercializzazione di 870 piante di pino d'Aleppo.

Il taglio è avvenuto in località "Cacciapica" nel comune di Crucoli, ed ha interessato un bosco proveniente da una attività di rimboschimento con fondi pubblici, soggetto a vincolo idrogeologico e paesaggistico composto da eucalipto frammisto a nuclei di pino. E' stato eseguito il taglio a raso delle piante di pino d'Aleppo, di età di circa venti anni, con un diametro tra 10 e 34 centimetri, su una superficie di circa 3 ettari con contestuale danneggiamento di numerose ceppaie di eucalipto e del sottobosco costituito da arbusti di lentisco. Le attività hanno causato la modifica permanente dello stato dei luoghi con la trasformazione del bosco in altra qualità di coltura.

Il materiale ottenuto è stato successivamente lavorato tramite "cippatura" per essere conferito a centri di biomasse in violazione della normativa sulla commercializzazione del legno.

I carabinieri forestali hanno contestato violazioni in materia edilizia, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati, il danneggiamento e il deturpamento di bellezze naturali.