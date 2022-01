Trovato con un chilo e mezzo di marijuana: ai domiciliari a Cinquefrondi

I carabinieri di Taurianova, insieme a quelli dello squadrone eliportato Cacciatori "Calabria", hanno arrestato in flagranza un 48enne di Cinquefrondi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, impegnati in attività di perlustrazione in zone rurali, hanno sottoposto l'uomo a controllo a causa del suo atteggiamento apparso loro sospetto e nel corso della perquisizione personale e domiciliare, all'interno di un capannone agricolo nella sua disponibilità, hanno trovato e sequestrato quasi un chilo e mezzo di marijuana.

Sulla base degli elementi raccolti, secondo l'accusa ipotizzata dalla Procura della Repubblica di Palmi, il 48enne è ritenuto verosimilmente l'esclusivo possessore dello stupefacente, da destinare al successivo smercio. Dopo la convalida dell'arresto, il Gip di Palmi ha disposto gli arresti domiciliari.