I sindacati, no ai tagli dell'Anas per la manutenzione delle strade in Sicilia

"Con il taglio del 20% del budget Anas per la manutenzione ordinaria delle strade e autostrade, associato alla cronica carenza di personale, non ci sono più le condizioni per garantire la sicurezza delle infrastrutture stradali a gestione Anas". A lanciare l'allarme sono i sindacati di categoria regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilpa, Ugl, Fast, Sada- Fast Confasal, Snala che, in una nota, sottolineano che "la conseguenza dei tagli sarà la drastica riduzione di servizi fondamentali "per garantire l'efficienza di tutta la rete e la percorrenza in sicurezza". Si parla degli interventi di emergenza, dei servizi invernali di sgombro neve, di taglio erba, di mantenimento degli impianti di illuminazione di autostrade e strade statali. Ma anche, del ripristino delle barriere incidentate e della manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.

Il taglio del budget, rilevano i sindacati, "avrà conseguenze sui cittadini per i quali strade e autostrade costituiscono le uniche vie di collegamento sul territorio regionale, ma anche sui lavoratori, pochi - 530 unità a tempo indeterminato contro le 700 del decennio scorso - e sottoposti a ulteriori gravose responsabilità con conseguenti rischi di natura penale, a causa delle carenze manutentive della rete stradale gestita". I

sindacati chiedono dunque il ripristino delle somme somme previste a budget per la manutenzione ordinaria anche perché , sottolineano, "i danni dovuti ai sempre più frequenti eventi alluvionali richiedono un sistema manutentivo efficiente e caso mai rafforzato".