Calcio, il Catania acquista a titolo definitivo il centrale Lorenzini dalla Turris

Il Catania ha reso noto di "aver acquisito a titolo definitivo dalla Turris il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Lorenzini, nato a Carrara il 9 febbraio 1995".

Nella prima parte della stagione in corso, con la squadra campana, il difensore ha disputato 18 gare nel girone C del campionato di Serie C. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bologna, il centrale toscano ha esordito in Serie D con il Sestri Levante e successivamente ha collezionato 180 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali, indossando le maglie della Lucchese, della Casertana e del Picerno, prima della recente esperienza a Torre del Greco.