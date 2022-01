E' arrivata nel porto di Augusta la Geo Barents, nave di Medici senza frontiere con a bordo 439 migranti soccorsi in mare.

Sull'imbarcazione è salito personale della sanità marittima per i primi controlli medici. Lo sbarco, che è previsto sarà completato non prima di domani, inizierà dopo che saranno eseguiti i tamponi anti Covid-19.