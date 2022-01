Calcio la serie C torna in campo: big match tra Catania e Catanzaro

In attesa di recuperare a febbraio i due turni che mancano all'appello la serie C torna in campo. Nel girone C (in campo domenica alle 17.30) non è cambiato nulla perchè le immediate inseguitrici non hanno approfittato del pari casalingo del Bari contro il Catania. Pertanto i pugliesi di Mignani mantengono i sette punti sulla seconda e sono attesi sul terreno della Paganese che cerca punti per uscire dalla zona play-out. Il Monopoli, che resta il primo inseguitore, ospiterà l'ottima Virtus Francavilla che ha solo due punti in meno dei pugliesi. La "terribile" Turris non si smentisce e continua a farcire il proprio campionato di colpi importanti, soprattutto esterni che rendono la classifica sempre più gradevole; per i campani sfida casalinga con la Vibonese. L'Avellino, che contro il Monopoli, ha perso un'altra ghiotta occasione per recuperare punti alle prime, giocherà sul terreno del Potenza, malinconicamente ultimo proprio insieme alla Vibonese. Torna al "Barbera" il Palermo e contro il Monterosi sarà anche il debutto casalingo di Silvio Baldini dopo il buon pari di Catanzaro. I calabresi, invece, sono attesi da una trasferta tutt'altro che facile al "Massimino" contro l'orgoglioso Catania, sempre più targato Moro con le sue 19 reti. Lunedì alle ore 21 il posticipo tv tra Juve Stabia e Foggia che ha risolto la tempesta maturata dopo la brutta sconfitta in casa contro il Latina. Così dopo la momentanea "separazione" dal direttore sportivo Giuseppe Pavone è arrivato il rinnovo contrattuale per lui e anche per il tecnico Zeman, proprio per sancire la continuità del progetto.

(Nella foto il bomber del Catania, Luca Moro)