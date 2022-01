Quirinale, 336 voti a Mattarella: sesta 'fumata nera'

Sergio Mattarella ha ottenuto 336 voti nel sesto scrutinio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica.Il centrodestra si è astenuto nella votazione pomeridiana del 28 gennaio, come deciso dal vertice di coalizione tenutosi alla Camera dopo la fumata nera dello scrutinio mattutino. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, candidata del centrodestra, ha ottenuto 382 voti nel quinto scrutinio.

Il centrosinistra nel pomeriggio ha votato scheda bianca. "Votiamo tutti scheda bianca", ha comunicato il capogruppo di Leu Federico Fornaro.

"Sto lavorando perché ci sia un presidente donna in gamba, non faccio nomi e non faccio cognomi". Matteo Salvini, leader della Lega, si esprime così dopo una serie di incontri sull'elezione del presidente della Repubblica.

A stretto giro, il leader del M5S Giuseppe Conte esprime l'auspicio che "ci sia la sensibilità" per "avere finalmente la possibilità di eleggere un presidente della Repubblica donna. Invito anche le altre forze politiche a valutare di introdurre questo elemento di innovazione del sistema politico, perché sarebbe la prima volta nella storia, aggiunge Conte.