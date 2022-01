Santa Teresa Riva, al Nuovo Teatro Val D'Agrò "Auschwitz: viaggio all'inferno"

Due le recite di "Auschwitz: viaggio all'inferno", monologo originale di Giovanni Anfuso portato in scena da Liliana Randi che approda in Sicilia dopo una serie di recite a Roma e provincia. E' qui che lo spettacolo è stato concepito, raccogliendo nella comunità ebraica della capitale i racconti, i ricordi e le testimonianze di sopravvissuti e familiari delle vittime dell'Olocausto. Due gli spettacoli in programma al Nuovo Teatro Val D'Agrò di Santa Teresa Riva per le celebrazioni 2022 del Giorno della Memoria: sabato 29 alle 20,30 e domenica 30 alle 18,30.