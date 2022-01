Ragusa, green pass per entrare in Questura: le regole

A seguito della emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio scorso, con il quale sono state individuate le esigenze essenziali e primarie per le quali non è richiesto il possesso del green pass, a far data dal 1° febbraio l’ingresso presso gli Uffici della Questura e dei Commissariati di Polizia verrà regolamentato secondo le seguenti modalità.

• PER IL SETTORE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

L’accesso agli uffici sarà sempre consentito, anche se sprovvisti di green pass, ai cittadini denuncianti, ai soggetti convocati per indagini, a quelli sottoposti a misure restrittive e/o limitative della libertà, ivi compresi i soggetti sottoposti ad arresto.

• PER IL SETTORE ATTIVITÀ POLIZIA AMMINISTRATIVA

Per le pratiche riguardanti le autorizzazioni, quali ad esempio: passaporti, licenze, istruttoria e rilascio porto di armi etc. l’accesso agli Uffici sarà consentito ai cittadini in possesso almeno di green pass base.

• PER IL SETTORE ATTIVITÀ UFFICI IMMIGRAZIONE:

L’accesso ai cittadini stranieri soggetti a procedure di espulsione e/o respingimento, sarà sempre consentito, anche se sprovvisti di green pass.

L’accesso alle persone richiedenti la protezione internazionale sarà consentito solo a quelle in possesso di green pass base, fatte salve le situazioni in cui le condizioni del richiedente asilo non consentano tale possesso.

L’accesso alle persone richiedenti il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno è consentito solo a quelle in possesso di green pass base.