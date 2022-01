Acate, la morte di Vincenzo Carrubba: disposto l'esame autoptico

La Procura di Ragusa ha disposto l'autopsia sul corpo di Vincenzo Carrubba, l’operaio di 38 anni caduto giovedì mattina in un bacino artificiale di contrada Torrevecchia, dove lavorava, e il cui corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio. Tutte da chiarire le cause e, soprattutto, della morte del 38enne che lascia la moglie e due figli in tenera età. Era conosciutissimo e stimato in paese, dove per alcuni anni, aveva gestito la Libreria del Corso. Il papà Biagio è scomparso da alcuni anni, la mamma Carmela Salemi è stata un’apprezzata insegnante di scuola primaria del locale Istituto Comprensivo.

Per una sorprendente analogia la morte di Vincenzo Carrubba ricorda quella avvenuta nel settembre 2018 in contrada Mogghi, sempre in territorio di Acate, dove un cittadino rumeno di 26 anni morì per annegamento all’interno di una vasca di irrigazione utilizzata per le coltivazioni.