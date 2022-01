Ragusa, auto sbatte contro un muro e si incendia: per fortuna solo paura

Molta paura ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza per le persone, ieri sera, per un incidente stradale in viale delle Americhe a Ragusa. Un'auto, nell'affrontare la rotatoria, forse per l'alta velocità, è andata a sbattere contro il muro che delimita la zona e si è incendiata. Gli occupanti della vettura sono riusciti a scendere dall'auto in tempo ed hanno riportato solo qualche contusione. I soccorsi sono scattati subito e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, due ambulanze del 118, Polizia e Carabinieri.

FOTO: Franco Assenza