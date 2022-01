Regionali, l'ex soprintendente di Catania Rosalba Panvini candidata con l'Udc

Rosalba Panvini, già amministratore di diversi Enti Pubblici, come il Libero Consorzio di Caltanissetta e da ultimo la Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania, ha deciso di scendere in campo e candidarsi alle prossime Regionali con l’Udc Italia guidato in Sicilia da Decio Terrana.

“Ho ponderato a lungo questa scelta – dice Panvini – credo sia arrivato il momento giusto di mettere a disposizione della Politica la mia esperienza amministrativa. Ho trovato nell’Udc Italia guidato dall’onorevole Terrana e dal Coordinatore Provinciale Mario Brancato, tanta condivisione di pensiero e importante progettualità, al punto di decidere di essere in prima persona partecipe di questo progetto, candidandomi alle prossime Regionali nella lista dell’Udc Italia a Catania”.

Rosalba Panvini, laureata in Lettere Classiche, specializzata in Archeologia Classica, è stata a lungo alla Guida dei più importanti Enti Culturali della Regione Siciliana ed è Docente dell'Università di Catania.