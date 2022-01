Misure di prevenzione della Questura a carico di 16 persone nel Ragusano

La Divisione Anticrimine della Questura di Ragusa ha notificato diverse misure di prevenzione, tra cui Avvisi orali, provvedimenti di Divieto di ritorno, provvedimenti di Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, ammonimenti per stalking ed alcuni provvedimenti di divieto di accesso a specifiche aree urbane.

Sedici persone, tra italiani e stranieri - alcuni sottoposti al regime degli arresti domiciliari, altri gravati da svariati precedenti di polizia in materia di stupefacenti, armi e reati contro la persona, ed altri ancora frequentatori abituali di soggetti pregiudicati o gravati da svariati pregiudizi di Polizia - sono stati destinatari dell’Avviso Orale del Questore. Con il provvedimento di natura personale, chi è sospettato di attività delittuose viene “invitato” a tenere una condotta conforme alla legge, pena l’applicazione di misure di prevenzione più gravi e limitativi della libertà personale. Sono stati emessi sei Divieti di Ritorno nei comuni di Ragusa e Modica, da due a tre anni a carico di persone in trasferta, gravate da pregiudizi per reati specifici contro il patrimonio, provenienti da altre province, tra cui Catania e Siracusa, fermati e controllati in circostanze diverse dalle pattuglie della Questura e dei Commissariati di Polizia, che all’atto del controllo non fornivano valide giustificazione sulla loro presenza nel territorio ibleo. Inoltre, il Questore di Ragusa ha emesso due D.A.S.P.O. nei confronti di due persone che, in circostanze diverse, in occasione di un incontro di calcio disputatosi a Ragusa ed un altro a Modica, hanno lanciato alcuni petardi all’interno del rettangolo di gioco, durante la partita, creando pericolo per le persone. I Daspo hanno riguardato il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di sei e due anni. Emessi anche due ammonimenti a carico di due ex conviventi che si erano resi responsabili di condotte violente a danno delle loro compagne. Emessi anche due daspo urbani per due persone - uno di Comiso e due di Modica - per reati commessi nei pressi della villa comunale di Comiso e nel centro storico di Modica.