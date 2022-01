Videosorveglianza a Ragusa, Chiavola (PD): serve più sicurezza nelle zone rurali

Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, approssimandosi la sessione di bilancio a palazzo dell’Aquila, ha presentato un emendamento che tiene conto della necessità di sicurezza e videosorveglianza nelle zone rurali del territorio cittadino. “Ho presentato una formale proposta – chiarisce Chiavola – per appostare la somma di centomila euro nei relativi capitoli destinati al ripristino della videosorveglianza laddove la stessa appare inefficiente oltre a prevedere nuovi impianti dove si rende necessario. Dobbiamo, purtroppo, constatare che l’attuale rete di monitoraggio a volte non risulta efficace, soprattutto nelle contrade rurali, mentre in alcune aree antropizzate, sempre lontano dalla città, risulta essere inesistente. Una richiesta che ho avanzato alla luce dell’aumento dei furti nelle abitazioni private e nei fondi rurali. In più, si fa i conti con lo svilupparsi di molteplici discariche abusive, altro fenomeno che occorre prendere in considerazione e che bisogna cercare di contenere il più possibile. Vedremo quale sarà la reazione della maggioranza a fronte di un emendamento che punta i riflettori sull’interesse collettivo, un emendamento che non merita di essere bocciato aprioristicamente”.