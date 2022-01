Decathlon a Palermo, l'Ugl: "Il Comune fa fuggire gli investitori"

In merito al mancato insediamento di Decathlon a Palermo, interviene con una nota Franco Fasola, segretario provinciale dell'Ugl.

"Il Comune di Palermo - spiega - ha dimostrato ancora una volta di fare fuggire qualsiasi imprenditore disposto ad investire in città, la cavillosità delle procedure amministrative, le lungaggini amministrative e la burocrazia farraginosa sono le principali cause che rendono ostile gli investimenti nel capoluogo regionale, a Catania ciò non accade il primo cittadino Pogliese ad esempio ha assunto sempre un atteggiamento sensibilmente ricettivo, stessa cosa non possiamo dire del primo cittadino Orlando il quale non ha mai speso una parola per sbloccare l'aera 'ex Coca Cola' la quale poteva rappresentare un nuovo polo attrattivo e volano per nuova occupazione".