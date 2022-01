Manifestazioni per i 100 anni dalla morte di Giovanni Verga: l'omaggio del mondo dell'arte

Il Centenario della morte di Giovanni Verga sarà certamente ricordato non solo per l'omaggio alla sua memoria, ma per l'importante partecipazione che gli eventi hanno avuto ieri, dimostrando un grande interesse e affetto per lo scrittore vizzinese. Le iniziative promosse dalla Manifestazione Nazionale "Verga 100" Organizzata da Festival Verghiano e Dreamworld Pictures, promotori anche del Francobollo a lui dedicato, guidata dal regista Lorenzo Muscoso, concittadino dello scrittore, che definisce "sorprendente, per il numero di visualizzazioni ricevute da ogni parte del mondo, che ha battuto ogni limite regionale, nazionale ed europeo, diventando universale e creato una vera connessione culturale". Attività che hanno visto il contributo di varie personalità, e ognuna di loro ha proposto un ritratto personale del Romanziere, anche sul fronte religioso, con la commemorazione celebrata da Padre Enzo Mangano, già Parroco di Vizzini e vicino alle attività verghiane. Un calore che è arrivato anche dal mondo artistico con la presenza di Placido Domingo, Pasquale Scimeca, Antonio Ciurca, Giuseppe Castiglia, Salvo La Rosa, BellaMorea, Luciano Busacca e da quello Istituzionale con Marco Sinatra, già Sindaco di Vizzini e promotore del Verga e di Leoluca Orlando, sostenitore regionale del progetto, e che vedrà anche Palermo protagonista in questo. Una full immersion che si è completa, poi, con gli spettacoli teatrali di Cavalleria Rusticana, Jeli il Pastore, La Lupa e Leggende Rusticane, e che anticipano l'arrivo di grandi progetti cinematografici

Evento che è stato seguito da diverse scuole, tra cui Catania, Reggio Calabria, Lecce, Roma e Milano, parte della rete culturale costituita, incipit del prossimo progetto che vedrà gli studenti protagonisti nella realizzazione del Book Trailer dedicato all' Autore.