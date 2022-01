Catania, due stranieri bloccano ladro nella zona del porto

Due cittadini stranieri bloccano un ladro nella zona del porto di Catania e lo consegnano alla Polizia. E' accaduto a Catania, in via Saitta, dove una pattuglia della Polizia di frontiera ha notato due persone che trattenevano una persona. Dopo pochi minuti i poliziotti sono stati raggiunti da un cittadino italiano che hanno indicato nell'uomo fermato il ladro che, poco prima, gli aveva rubato una borsa. Il ladro è stato condotto negli uffici della Polizia di frontiera e denunciato in stato di libertà per furto aggravato. La borsa è stata riconsegnata al legittimo proprietario.