Ragusa, fondi per lo Scientifico Fermi, Firrincieli (M5S): accolta proposta adesione al bando

“Saranno assegnati al liceo scientifico Enrico Fermi fondi pari a 19.249 euro nell’ambito di un progetto riguardante la transizione ecologica a cui avevamo proposto di aderire e che, adesso, è stato esitato favorevolmente dal ministero della Pubblica istruzione”. E’ quanto afferma il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Ragusa, Sergio Firrincieli, precisando di essere intervenuto, in proposito, anche nella sua qualità di componente del consiglio d’istituto. “Ci eravamo fatti parte diligente nel veicolare tale opportunità – aggiunge Firrincieli – tramite i social e grazie alla stampa. Avevamo informato anche il Comune e, per le vie brevi, una comunicazione è stata inoltrata agli altri istituti scolastici cittadini. Grande attenzione abbiamo ricevuto dalla dirigente scolastica del Fermi, Ornella Campo, dal docente Rosario Distefano e dal padre di una studentessa che ha competenze specifiche sul fronte del riciclo ambientale e che ha messo le stesse competenze a disposizione per raggiungere il traguardo prefissato. Un lavoro di squadra che, per quanto riguarda il Fermi, ha sortito gli effetti sperati visto e considerato che è arrivato il beneplacito del ministero dopo, anche, la comunicazione da parte del sottosegretario Barbara Floridia, esponente dei Cinque Stelle. Attendiamo altri riscontri. Infatti, si tratta di una graduatoria provvisoria e speriamo che, in quella definitiva, anche altre scuole del nostro comune e della provincia riescano a farcela”.