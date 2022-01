Ex consigliere di Siracusa provoca in vista delle Regionali: dimettetevi prima di candidarvi

L'ex consigliere comunale di Siracusa, Gaetano Favara, lancia una provocazione agli aspiranti candidati alle prossime regionali: "Dimettetevi prima di candidarvi".

"Leggo comunicati di deputati o aspiranti tali dove riescono puntualmente a riesumare nel periodo pre-elettorale . Certo , considerando che il richiamo al voto per eleggere il nuovo parlamento regionale siciliano è datato al prossimo novembre non mi stupisce che tutti si sentano pronti ad esprimere la propria, peggio ancora ad attaccarsi medaglie al petto di battaglie mai fatte. La loro ipocrisia -aggiunge Favara - dovrebbe andare di pari passo al loro fac - simile che da qui a poco faranno da tappeto all’intera provincia".

L'ex consigliere comunale ricorda che i fondi per il nuovo ospedale di Siracusa erano già stati stanzianti, quindi è superflua la corsa al podio per i meriti.

I deputati e gli aspiranti tali , dovrebbero spiegarci dove sono stati nascosti in tutti questi anni dove abbiamo dovuto fare i conti con mille tematiche da affrontare e mai trattate;

I politici che sono pronti alla candidatura per accaparrarsi uno scranno all’Ars , e quelli che già lo sono , dovrebbero chiarire perché non si sono intestati battaglie come quelle sul versante sanitario vista la scarsissima gestione dell'Asp per l'emergenza Covid. Abbiamo assistito a gente in coda per ore , per sottoporsi al tampone dove lo stesso risultato veniva trasmesso dopo giorni o addirittura settimane; vogliamo parlare del problema infrastrutturale cittadino ? Abbiamo più buche noi che il golf club di Monticello; o peggio ancora il problema idrogeologico dove la nostra città e parte della provincia, continuano ad essere a rischio; ultimo ma non meno importante il supporto alle famiglie disagiate , il dialogo con l’Iacp e il duro e lungo gioco forza dove a pagarne sono sempre i residenti delle stesse abitazioni".