Evade dai domiciliari, 36enne arrestato ad Augusta

I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno arrestato un pregiudicato 36enne del luogo.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari per aver commesso una rapina all’inizio dell’anno. La sua condotta, sin da subito, si è dimostrata contraria alle prescrizioni imposte dalla misura alla quale era sottoposto. Infatti i Carabinieri più volte lo hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria per evasione, per danneggiamento e per minacce, violazioni tutte commesse nel mese in corso.

Pertanto l’Autorità Giudiziaria aretusea ha disposto l’aggravamento della misura cautelare in atto e la traduzione presso la Casa Circondariale di Noto.