Basket, serie B: Virtus Kleb Ragusa super espugna il PalaDolmen e batte i Lions Bisceglie

Una vittoria di cuore, grinta e lucidità. Queste le caratteristiche messe in campo dalla Virtus Kleb Ragusa nella partita in trasferta contro i Lions Bisceglie, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di serie B. Al PalaDolmen è scesa in campo una squadra compatta e battagliera che non ha mai smesso di lottare con l’obiettivo di ritrovare la vittoria e proseguire la scalata in classifica.

"Voglio fare un grande plauso ai miei ragazzi – le prime parole di coach Bocchino a fine match – per la partita giocata in maniera dinamica. Siamo stati nel piano partita per 40 minuti cercando di non farci prevalere mai dal Bisceglie. Ho visto uno spirito battagliero di gruppo e ognuno ha dato il suo onesto contributo. La squadra locale ci ha messo in difficoltà in più frangenti ma la nostra intensità di gioco e la nostra lucidità non è venuta mai meno. Adesso resettiamo tutto e pensiamo al proseguimento del campionato che è ancora lungo. Mai abbassare la guardia e testa subito al prossimo impegno".

LIONS BISCEGLIE – VIRTUS KLEB RAGUSA: 70 - 72

Parziali: 19-23; 39-39; 53-53

LIONS BISCEGLIE

Dip 8, Fontana 9, Tibs 2, Enihe 4, Giannini 5, Vavoli 9, Mastrodonato, Provaroni ne,

Dron 20, Giunta 13

Coach Nunzi

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 14, Da Campo 17, Rotondo 13, Simon, Ianelli 8, Sorrentino 18, Stefanini, Salafia, Canzonieri, Picarelli 2, Festinese ne

Coach Bocchino

Arbitri: Rodia - Morra