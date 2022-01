Pachino è senza Radiologia, sindaca chiede aiuto all'Asp

La sindaca Carmela Petralito ha scritto al Direttore generale dell’Asp Salvatore Lucio Ficarra per chiedere l’apertura della sala di radiologia della Rsa di Pachino. In tal modo si potrà garantire non solo la diagnostica ai pazienti ricoverati nella Rsa ma anche ai pazienti che accedono al PTE (Presidio Territoriale di Emergenza) di Pachino, in situazione di urgenza.

“Dopo aver ottenuto l’attivazione del Punto di Primo Intervento, che ogni giorno feriale dalle 8,00 alle 20,00 e dalle 8 alle 10,00 dei prefestivi, garantisce la presenza di personale medico qualificato in grado di fornire adeguate risposte a situazioni di minore criticità e bassa complessità - dichiara la sindaca Petralito - con una sala di radiologia operante si farebbe un altro passo, modesto ma significativo, verso una sanità dignitosa a Pachino”.