Abusi sessuali sulla figlia 15enne, padre 'orco' arrestato a Catania

Un 40enne è stato arrestato da carabinieri a Catania per violenza sessuale nei confronti della figlia di 15 anni.

Nei suoi confronti militari dell'Arma della stazione Piazza Verga hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura distrettuale.

L'uomo da cinque anni si era separato dalla donna con cui aveva avuto due figlie, una di sette anni che aveva deciso di vivere con la madre, l'altra che aveva scelto il padre. E' stata la mamma a notare il turbamento della figlia più grande e con lei ha affrontato il problema scoprendo così le violenze. "Nel corso della sofferta confidenza rilasciata prima alla mamma e poi confermata ai carabinieri", si legge in una nota della Procura di Catania, la ragazza ha rivelato gli abusi.

La ragazza da qualche tempo era tornata a vivere con la madre che "percependo il suo malessere ha immediatamente informato i carabinieri".