Scontro frontale sulla Gela - Vittoria: ragazzo ferito

E’ di un ferito grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115 Gela-Vittoria. Nello scontro tra autovetture, al vaglio degli inquirenti, una Toyota e una Fiat Bravo, è stato un 23enne, originario di Chiaramonte Gulfi, ad avere la peggio. Per l’automobilista si è rivelato indispensabile il trasferimento in elisoccorso presso il trauma center etneo. Pare che la sua Fiat avesse finito la corsa contro un guard-rail dopo essere entrata in collisione con una Toyota con a bordo due gelesi. Questi ultimi se la sono cavata con lievi ferite.