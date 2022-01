Acquaviva mette in guardia il Pd: "Cutrufo alle Regionali? Ha esperienza ambigua"

Alessandro Acquaviva, presidente di 'Effetti collaterali', mette in guardia il Pd della provincia di Siracusa. In una lettera inviata al segretario provincioale, Salvo Adorno, scrive: "Caro Segretario, il percorso che conduce il centro sinistra locale e regionale verso le elezioni regionali di Ottobre appare alquanto stretto e tutto in salita. L'assenza del PD regionale nel dibattito sul profilo del candidato alla Presidenza e sul metodo da adottare per la scelta del candidato del centro sinistra , da il segno della difficoltà della classe dirigente progressista siciliana di adempiere al proprio ruolo concedendo, quindi, un vantaggio agli avversari e ai populisti. Con rammarico riscontriamo che ,al riguardo, anche nella nostra provincia si procede a piccoli passi, uno avanti e due dietro. La causa di questo stallo politico è da attribuire , anche , all'autocandidatura di Gaetano Cutrufo, un dirigente che, a nostro avviso, ha alle spalle un'esperienza elettorale/amministrativa ambigua e non attinente con la base valoriale del PD. Nel vuoto interno, determinato dalla delegittimazione della commissione di garanzia, dalla mancata costituzione della direzione provinciale e da un logorante conflitto tra correnti - dice Acquaviva - abbiamo apprezzato la tua critica netta al sostegno politico di Cutrufo al Sindaco di Siracusa nonostante l'unione cittadina del PD avesse dichiarato la rottura con il Sindaco e la fuoriuscita dalla Giunta Comunale. Ti chiediamo , quindi, di non fare passi indietro , a tutela della credibilità del partito e del suo destino".