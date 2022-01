Covid in Italia, 104.065 nuovi casi e 235 i decessi

Sono 104.065 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato 29 gennaio 2022 erano stati 137.147.

Le vittime sono invece 235, mentre sabato erano state 377.

Sono 818.169 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, sempre secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 999.490. Il tasso di positività è al 12,7%, in calo rispetto al 13,7% di sabato. Sono invece 1.593 le terapie intensive, 5 in più di sabato nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 95. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.617, ovvero 19 in meno rispetto a sabato.

Scende l'occupazione delle terapie intensive dei malati Covid in 11 Regioni e il valore medio nazionale passa al 16% con la riduzione di un punto percentuale. Stabili invece i reparti non critici fermi al 30% secondo i dati Agenas aggiornati a ieri. In miglioramento nelle intensive c'è Abuzzo (-2% ora al 20% di occupazione), Basilicata (-2% ora al 6%), Campania (-1% ora 11%), Emilia Romagna (-1 16%), Liguria (-1%, 17%), Bolzano (-1% 11%), Trento (-1% 27%), Piemonte (-2% 19%), Puglia (-1% ora 12%). Toscana -1%, ora 19% e Veneto -1% ora 16%). Salgono Calabria (+1 16%),Fvg (+2% 24%), Marche (+2, 24%) VdA (+3% 21%) e Umbria (+2% 9%).