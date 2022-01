Il Messina costretto alla rimonta in casa: contro il Picerno 1-1 e fischi

Il Messina deve accontentarsi dell' 1 a 1 in casa contro il Picerno. Un rai che non cancella la batosta di Francavilla. r

Dopo un rischio corso dai peloritani nei primi minuti, biancoscudati e rossoblu si studiano cercando le lacune degli avversari, con il Messina che cerca di affondare e Picerno che preferisce il possesso palla. 10′ rischia il Messina su un cross di Pitarresi con Lewandowski che manca l’uscita e lascia la porta sguarnita ma gli attaccanti del Picerno non riescono a battere a rete. al 17′ il cross di Rondinella viene respinto dalla difesa rossoblù. Il Picerno passa in vantaggio al 31' con Reginaldo che recupera palla poco fuori il limite e lascia partire un tiro che viene deviato e s’insacca alla sinistra di Lewandoski ingannato dal tocco di Fantoni.

Nella ripresa, subito in campo Rizzo e Burgio che rilevano Fantoni e Simonetti. I padroni di casa pareggiano dopo 7 minuti. Su angolo di Damian, Burgio svirgola, la palla arriva a Celic, appostato sul secondo palo che, di piatto, supera Viscovo.

Poi nessuna grande emozione fino al termine. Il Messina lascia il campo tra i fischi.