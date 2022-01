Covid, in calo i contagi nei comuni iblei: focolaio in Oncologia a Ragusa

Nessun decesso per Covid da tre giorni nel Ragusano (i morti sono 429) e contagi in leggero calo. Ma aumentano i ricoveri e si registra un probabile focolaio Covid nel reparto di Oncologia al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla dove sono ricoverate 9 persone risultate positive al Covid. Nel report Asp del 30 gennaio i positivi sono 9.225 (ieri erano 9.253): 9.098 si trovano in isolamento domiciliare, 107 ricoverati tra gli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 16 in Rsa Covid e 4 in Foresteria.. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 307, Chiaramonte Gulfi 225, Comiso 1.032, Giarratana 70, Ispica 349, Modica 1.757, Monterosso 23, Pozzallo 467, Ragusa 1.951, Santa Croce 329,

Scicli 626, Vittoria 1.962.