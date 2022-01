Esordio da 3 punti per Baldini: il Palermo supera il Monterosi per 2 - 0

Esordio casalingo vincente per Silvio Baldini. Il Palermo supera 2-0 il Monterosi grazie alle reti degli ultimi arrivati Damiani e Felici.

Primo tempo sostanzialmente brutto con il Palermo che tiene in mano le redini del gioco ma fatica a trovare spazi, complice una manovra troppo lenta e un avversario ben messo in campo. Il primo tempo scivola via senza nessuna vera e proprio occasione da rete da parte di entrambe le squadre. Ci prova solo Brunori su calcio di punizione dal limite al 41' e la palla finisce alta sopra la traversa. Inizia la ripresa e il Monterosi si rende pericoloso dopo 2' con Cancellieri che costringe Pelagotti a smanacciare il pallone. All'11' il Palermo sblocca la partita con l'ultimo arrivato in casa rosanero, Damiani, che raccoglie una corta respinta della difesa e con un destro preciso da dentro l'area di rigore insacca all'angolino. La partita cambia, il Palermo insiste e al 16' Valente si vede respingere un insidioso sinistro da Alia.

Il Montesrosi reagisce: al 19' è Marconi a recuperare su Ekuban lanciato a rete. Al 21' Adamo colpisce il palo esterno con un destro dal limite. Al 41' a chiudere il match ci pensa l'altro nuovo acquisto di gennaio Mattia Felici che con un destro a giro non dà scampo a Alia. Nel recupero Soleri si divora il 3-0 mandando il pallone sul palo dopo avere dribblato anche il portiere.