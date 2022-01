Ucsi Sicilia; celebrata a Siracusa la festa regionale di San Francesco di Sales

“La capacità di ascoltare la società è quanto mai preziosa di questo tempo ferito dalla lunga pandemia. Dalla sfiducia accumulata in precedenza verso l’informazione ufficiale ha causato anche un’infodemia dentro la quale si fatica a rendere sempre più credibile e trasparente il mondo dell’informazione”. Lo ha detto il Delegato Episcopale per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Ce.Si. S.E. Mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa nell’omelia della celebrazione Eucaristica che si è svolta al Santuario Madonna della Lacrime di Siracusa dove i giornalisti dell’Ucsi hanno svolto la giornata regionale dell’Ucsi per festeggiare San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e comunicatori. La giornata regionale è stata promossa e organizzata dall’Ufficio comunicazioni sociali e cultura dell’Arcidiocesi di Siracusa, dall’Ucsi Sicilia e Siracusa, dall’Assostampa Siracusa e dal settimanale cattolico “Cammino”, con il sostegno dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. La giornata è iniziata con un seminario di formazione per i giornalisti che si è svolto nel salone “Ettore Baranzini” sul tema “La nuova missione dei giornalisti narrare nell’era del Metaverso”. Metaverso è un termine coniato da Neal Stephenson in Snow Crash, libro di fantascienza cyberpunk, descritto come una sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet, dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar. Tra i relatori il professore Francesco Pira, associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina; Domenico Interdonato, presidente dell’Ucsi Sicilia. L’incontro è stato aperto dai saluti di don Aurelio Russo, Consulente Ecclesiastico Ucsi Siracusa, del giornalista Alberto Lo Passo, presidente provinciale dell’Ucsi Siracusa e del segretario nazionale dell’Ucsi e Tesoriere regionale dell’Odg Sicilia Salvatore Di Salvo, del direttore del settimanale “Cammino” Orazio Mezzio e del segretario provinciale dell’Assostampa Siracusa Prospero Dente. La giornata si è conclusa con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto, delegato Episcopale per le Comunicazioni sociali della CeSi e concelebrata dal Consulente Ecclesiastico Ucsi Siracusa don Aurelio Russo e da don Raffaele Aprile, sacerdote del Santuario Madonna delle Lacrime.